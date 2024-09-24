Kızını kurtardı ama kendisi boğuldu

ütahyada acı bir olay yaşandı. Geziye çıkan Güneş ailesinin 13 yaşındaki kızı fotoğraf çekerken gölete düştü. Bunu gören baba Cemal Güneş (44) kızını kurtarmak için suya atladı. Kızının sudan çıkmasına yardımcı olan baba 2,5 metre derinliği bulunan gölette boğularak can verdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekibi tarafından suda yapılan aramada, yaklaşık 2,5 metre derinlikten çıkarılan Güneş'in cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.