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İzmir'de akılalmaz olay! Hastane bahçesinde duran ambulansı kaçırdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde tedavi olmak için devlet hastanesine gelen şahıs "beni takip ediyorlar" diyerekten ambulansı kaçırdı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
İzmir’de akılalmaz olay! Hastane bahçesinde duran ambulansı kaçırdı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, tedavi olmak için Çeşme Devlet Hastanesine gelen bir kişi, hastane bahçesinde duran ambulansı kaçırdı. Şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı.

Olay, Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Devlet Hastanesine tedavi için gelen M.K. (42), hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerekten ambulans şoförünü araçtan itmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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