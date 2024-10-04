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Kütahya'da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı

Kütahya'da 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.D. okul yemekhanesinde yemek yediği sırada soluk borusuna yemek kaçtı.Görevlilerin müdahalesi yeterli olmayınca okul müdürü Heimlich manevrasında bulunarak çocuğu kurtardı. İşte o anlar...

İHA
Kütahya’da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı

Kütahya'da soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden yemek yiyen 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.D.'nin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi ilk önce yemekhane görevlileri müdahale etti. Görevliler bunda başarılı olamayınca durumu okul müdürüne bildirdi. Kısa sürede yemekhaneye gelen Okul Müdürü Ahmet Hamdi Karamete, nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Yaşanan panik ve öğrencinin Heimlich manevrasıyla kurtarılma anları yemekhanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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