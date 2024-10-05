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Domaniç Dağları'nda hayran bırakan sonbahar renkleri

Kütahya ile Bursa il sınırları arasında bulunan Domaniç Dağları'nda sonbaharın gelmesi ile birlikte hayran bırakan görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği alanlardan olan dağın eşsiz görüntüsü dronla görüntülendi.

AA
Domaniç Dağları’nda hayran bırakan sonbahar renkleri

Kütahya ile Bursa il sınırları arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbaharın renkleri, sis bulutuyla bütünleşerek tüm güzelliğini göstermeye başladı.

Domaniç Dağları’nda hayran bırakan sonbahar renkleri

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğasıyla ünlü ilçesi Domaniç'teki dağlık alana yeşil, sarı ve kahverenginin tonları hakim oldu.


Domaniç Dağları’nda hayran bırakan sonbahar renkleri

Özellikle hafta sonlarında doğa yürüyüşü meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından olan bölge, üzerine çöken sis bulutuyla ayrı güzelliğe büründü.

Domaniç Dağları’nda hayran bırakan sonbahar renkleri

Adeta oksijen deposu olan ormanların eşsiz manzarası, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kıvrımlı kara yoluyla bütünleşti.

Yeşil ve sarı tonlara sahip kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dronla görüntülendi.

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