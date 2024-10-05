Domaniç Dağları’nda hayran bırakan sonbahar renkleri

Kütahya ile Bursa il sınırları arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbaharın renkleri, sis bulutuyla bütünleşerek tüm güzelliğini göstermeye başladı.
İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğasıyla ünlü ilçesi Domaniç'teki dağlık alana yeşil, sarı ve kahverenginin tonları hakim oldu.
Özellikle hafta sonlarında doğa yürüyüşü meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından olan bölge, üzerine çöken sis bulutuyla ayrı güzelliğe büründü.
Adeta oksijen deposu olan ormanların eşsiz manzarası, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kıvrımlı kara yoluyla bütünleşti.
Yeşil ve sarı tonlara sahip kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dronla görüntülendi.