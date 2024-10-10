Kütahyalı Doruk tasarladığı dronla birincilik hedefliyor

Kütahya'da yaşayan ve tasarladığı dronla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) iki kez ikincilik elde eden lise öğrencisi Doruk Cengiz, birincilik hedefi için tasarımını geliştirecek. 14 yaşındaki Cengiz, "Yazılımını da kendim yüklüyorum ve yarışmalara katılıyorum. Katıldığım TEKNOFEST 2024'te ikinci olduğum için mutluyum" dedi. TEKNOFEST'teki yarışmalarda kendilerine görev verildiğini bildiren Cengiz, parkuru en hızlı ve doğru şekilde bitirenlerin başarılı olduğunu dile getirdi. Erzurum'da 16-19 Ekim'de yapılacak 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na da okulunda oluşturulan ekip bünyesinde katılacağını ifade eden Cengiz, "Beklentim ve hedefim orada birinci olmak" diye konuştu.