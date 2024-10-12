Kütahya’da bulunan Zeus tapınağı’nda gece manzarası dikkat çekti!

Geçen yıl yerli ve yabancı 44 bin 842 kişinin ziyaret ettiği antik kentte en fazla ilgiyi Zeus Tapınağı görüyor.

1'inci yüzyılda İmparator Domitianus döneminde inşasına başlanan tapınak, 2'nci yüzyılda imparator Hadrianus döneminde tamamlandı.

Tepe üzerine kurulan ve şehrin önemli dinsel alanı olarak görülen yapı, dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biri olarak önemini koruyor.