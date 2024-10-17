Akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada

Kısa bir süre sonra ise otomobil alev aldı. Çevredeki araç sürücüleri panikle istasyondan ayrılırken, görevliler ise alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Alevler görevliler tarafından kontrol altına alınırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.