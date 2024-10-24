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Haberler Kütahya Kütahya’da park kavgası: Dehşet anları kamerada

Kütahya’da park kavgası: Dehşet anları kamerada

Kütahya'da park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada satır, silah ve demir sopalar kullanıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 3 kişi yaralandı.

DHA
Kütahya’da park kavgası: Dehşet anları kamerada

Kütahya'da park meselesi yüzünden çıkan, satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya’da park kavgası: Dehşet anları kamerada

Olay, Fuatpaşa Mahallesi 40'ıncı Sokak'taki bir lastik dükkanı önünde meydana geldi. İkisi de iş yeri sahibi olan Sefa E. (25), ile Yakup B. (73) arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sefa E.'nin kavga ettiğini duyan ağabeyi Cüneyt E. (35) de olay yerine geldi.

Kütahya’da park kavgası: Dehşet anları kamerada

Tartışma satır ve demir sopaların da kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Cüneyt E., kullandığı otomobille Yakup B. ile yanındaki Mustafa B.'ye (43) çarparak yaraladı. Kavgada Sefa E. ve Mustafa B. tabancayla, Cüneyt E. satırla hafif yaralandı. Olayın ardından Cüneyt E. ile kardeşi Sefa E. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Mustafa B. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya’da park kavgası: Dehşet anları kamerada

ÇOK SAYIDA KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, olay yerinde demir sopa, satır ve çok sayıda kovan ele geçirdi. Yaralılardan Cüneyt E., ayakta tedavisinin ardından gözaltına alınırken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kütahya’da park kavgası: Dehşet anları kamerada

Öte yandan, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Cüneyt E.'nin aracıyla gelerek Yakup B. ve Mustafa B.'ye çarpıp, otomobilden silahla indiği, Mustafa B.'nin de çarpışmadan sonra iş yerine yönelip, satırla kavgaya karıştığı, Sefa E. ve Yakup B.'nin de silahla yaralandığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

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