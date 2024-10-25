Kütahya’da bir haftadır kayıp kadından haber alınamıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1 hafta önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Asiye Günay (52), aranıyor.

Gediz ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde, 18 Ekim tarihinde evinden ayrılan Asiye Günay'dan bir daha haber alınamadı. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama- kurtarma ekipleri Günay'ın bulunması için arama çalışmalarına devam ederken, henüz hiçbir iz bulunamadı.

Akkaya Mahallesi çevresi başta olmak üzere, Akçaalan- Eskigediz arasındaki yol ile Akyokuş ve Kurt Deresi bölgelerinde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan da kayıp Asiye Günay'ın Akkaya Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Kaymakam Alkan, Asiye Günay'ın eşi Nurettin Günay ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.