Kütahya’da faciadan dönüldü! LPG tankeri yola devrildi

Kütahya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği LPG tankeri yolu kapattı, Kütahya-Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Yalçın Kızılyer idaresindeki 03 AGA 533 plakalı LPG tankeri, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savrulduktan sonra yola devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.