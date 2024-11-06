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Kütahya bunu konuşuyor! Herkesi kayda almışlar... Fuhuş baskınında ortaya çıktı

Kütahya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Şehir merkezinde yapılan baskında, 3 masaj salonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, salonlarda uyuşturucu, silah ve kamera kayıtları ele geçirdi. Soruşturma derinleştikçe prizlere gizlenmiş kameralar bulunduğu ve birçok kişinin özel görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.

DHA
Kütahya bunu konuşuyor! Herkesi kayda almışlar... Fuhuş baskınında ortaya çıktı

Kütahya'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, elektrik prizinin içine yerleştirilen gizli kamera ile müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, bir masaj salonundaki odada bulunan elektrik prizinin içine gizli kamera yerleştirildiği ve müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

3 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden de 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

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