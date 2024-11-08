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Kütahya'da masaj salonlarına eş zamanlı operasyon

Kütahya'da 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarına yönelik masaj salonlarına başlatılan soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken kız çocuklarının da fuhşa zorlandığını tespit edildi.

DHA
Kütahya’de masaj salonlarına eş zamanlı operasyon

Kütahya'da masaj salonlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. Operasyonda küçük yaştaki 2 kız çocuğunun da zorla çalıştırıldığı belirlendi.

Kütahya’de masaj salonlarına eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarının işlendiği iddiasıyla masaj salonlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İl genelin geçen günlerde yapılan operasyonların ardından tanık ifadeleri doğrultusunda 3 masaj salonuna daha baskın yapıldı.

KIZ ÇOCUĞU FUHUŞ YAPARKEN YAKALANDI
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda kız çocuklarının da fuhşa zorlandığı tespit edildi. 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. İşletmelerde çalıştırılan 2'si küçük yaştaki 7 kadın kurtarıldı.

Kütahya’de masaj salonlarına eş zamanlı operasyon

MÜŞTERİ: BEN DE ONA MASAJ YAPTIM

Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, "Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim" diyerek kendini savundu.

Masaj salonu sahibi H.Ç. ise müşteriye, "Ben ne yapacağım şimdi. Onların suçunu ben niye çekiyorum" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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