Kütahya'da masaj salonlarına eş zamanlı operasyon

MÜŞTERİ: BEN DE ONA MASAJ YAPTIM

Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, "Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim" diyerek kendini savundu.

Masaj salonu sahibi H.Ç. ise müşteriye, "Ben ne yapacağım şimdi. Onların suçunu ben niye çekiyorum" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.