Aizanoi’nin Indiana Jones’u antik kenti tanıtıyor

KÜTAHYA'DA bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ekibinde arkeolog olarak görev yapan Ege Özcebe, Hollywood karakteri Indiana Jones'tan esinlenerek giydiği kıyafetleriyle dikkati çekiyor. Harrison Ford'un film serisinde canlandırdığı Indiana Jones karakterinden ilham alarak arkeolog olan Özcebe, "Antik kente gelen turistler beni görünce hemen kendi aralarındaki 'Indiana Jones' fısıldaşmalarını duyuyorum. Dikkatlice inceliyorlar. Gözler sürekli üstümde oluyor. Bazen fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Çok ilgiyle karşılaşıyorum" diye konuştu. Özcebe, yaptığı araştırmalarda, dünyanın birçok yerinde Indiana Jones'tan esinlenerek arkeolojiye yönelenler olduğunu öğrendiğini sözlerine ekledi.