Amca- yeğen arasındaki tarla anlaşmazlığında kan aktı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan yeğen Ramazan Pehlivan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Pehlivan ve Umahan Kıyak'ın hastanede tedavileri sürüyor.

Olayın ardından Gediz Devlet Hastanesi önünde aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.