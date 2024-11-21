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Haberler Kütahya Başına sulama borusu düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Başına sulama borusu düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen olayda sulama göleti kanal inşaatında çalışan 61 yaşındaki Mehmet Yiğit, başına su borusu düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA
Başına sulama borusu düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Kütahya'daki olay, ilçeye bağlı Üzümlü Köyü'nde yapımı devam eden sulama göleti kanal inşaatında meydana geldi. Göletin kanal inşaatında boru döşeme işlemi yapıldığı sırada işçi Mehmet Yiğit'in başına sulama borusu düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yiğit'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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