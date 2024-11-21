Böyle kaza görülmedi! Kütahya’da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, yayaya ve park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlardan biri, bir iş yerinin deposuna daldı. Bir kişinin yaralandığı ilginç kaza güvelik kamerasına yansıdı.