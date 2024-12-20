  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Kütahya Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto para transferleri aracılığıyla aklandığına dair elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Yaklanan 5 şüpheli gözaltına alınıp gerekli adli işlemler başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri kripto para aracılığıyla aktardığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto para transferleri aracılığıyla aklandığına dair elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti.

Yapılan titiz çalışmalar ve operasyonlar sonucunda isimleri belirtilmeyen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, bu tür faaliyetlere karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA