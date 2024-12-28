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Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu

Kütahya'da kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, karla kaplı ormanlık bir çoban tarafından bulundu. Geceyi karlı dağda geçiren yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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Kütahya’da kayıp olarak aranan kişi ormanda bulundu

Kütahya'da Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar'dan dün sabahtan itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Bir çobanın Uçarı'ı gördüğü ihbarı üzerine Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda AFAD ekibinin yoğunlaştırdığı arama çalışması, yoğun kar ve tipi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatan ekipler, bölgedeki bir derenin kenarında Uçar'ı buldu. Geceyi dağda geçirdiği öğrenilen Uçar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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