Takla atan araçta hayatını kaybetti

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Artun (46) hayatını kaybetti. Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Yoldan çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü Ramazan Artun, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.