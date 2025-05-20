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Haberler Kütahya Komşular arasındaki kavgada üç yaralı

Komşular arasındaki kavgada üç yaralı

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Komşular arasındaki kavgada üç yaralı
KÜTAHYA'DA İbrahim K. (60), iddiaya göre bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı komşusu Sevim A. (65) ve kardeşi Hüseyin A.'yı (50) çıkan tartışmada tabanca ile vurdu. Yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, yakınları tarafından darbedilen İbrahim K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı iki kardeşin yakınları tarafından darbedilen İbrahim K., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı. Yaralanan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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