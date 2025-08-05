Kütahya'da camide 'pes' dedirten görüntü! 16-19 yaşları arasındaki 6 genç...

Bir süre sonra durumu fark eden görevliler, polise haber verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yaşları 16 ve 19 olan 6 şüpheliyi tespit etti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan gençler serbest bırakıldı.