Otomobildeki patlama 3 evi küle çevirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akşehir köyünde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlama, büyük bir yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 3 evi tamamen kül ederken, bir traktör ve 2 patoz aleti de yanarak kullanılamaz hale geldi.

TARIM ALETLERİ DE YANDI

Köy imamı Ahmet D.'ye ait park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, patlamaya yol açtı. Şiddetli patlamanın ardından alevler hızla çevreye yayıldı. Yangın, kısa sürede Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.'ye ait yan yana bulunan evlere sıçradı. Ekiplerin müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Evlerin avlularındaki eşyalar da zarar gördü. Patlamanın yaşandığı otomobil ise tamamen hurdaya döndü.