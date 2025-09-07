  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Kütahya Kütahya’da ormana düşen yıldırım, 8 dekar alanı yaktı

Kütahya’da ormana düşen yıldırım, 8 dekar alanı yaktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin ve köylülerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangından 8 dekar alan zarar gördü.

İHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da ormana düşen yıldırım, 8 dekar alanı yaktı

Edinilen bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Kütahya’da ormana düşen yıldırım, 8 dekar alanı yaktı

Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı köylüleri de destek verdi.

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu alevler, ormanın daha geniş bir alanına yayılmadan kontrol altına alındı.

Kütahya’da ormana düşen yıldırım, 8 dekar alanı yaktı

Kısa sürede söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangından yaklaşık 8 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA