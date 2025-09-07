Kütahya’da ormana düşen yıldırım, 8 dekar alanı yaktı

Edinilen bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı köylüleri de destek verdi.

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu alevler, ormanın daha geniş bir alanına yayılmadan kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangından yaklaşık 8 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.