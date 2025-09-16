Kütahya’da yakalanan saka kuşları doğaya salındı

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gediz ilçesi Çukurören köyünde ağ ile saka kuşu yakalandığına dair gelen ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirtti. Kolluk kuvvetleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, kuşları yakalayan şahıs yakalanırken, kafesler içinde 142 saka kuşu ile kuş avında kullanılan 1 ağ ve 2 ses cihazı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari işlem uygulandığını açıklayan Çokçetin, "142 saka kuşu kolluk kuvvetlerimizle birlikte yeniden doğaya salındı. Yaban hayatını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Genel Müdür Çokçetin, paylaşımında kuşların doğaya bırakıldığı anlara ait görüntülere de yer verdi.