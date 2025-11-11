Kütahya’da dünyaya getirdiği bebeği havalandırma boşluğundan attı

KÜTAHYA'DA bir apartmanın havalandırma boşluğuna atılan yeni doğan bebek, hastanede tedavi altına alındı. Bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi. Tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi. Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, ekiplerce gözaltına alındı. Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği geçtiğimiz sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından poşete koyarak havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.