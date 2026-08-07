Kütahya’da dehşete düşüren ihbar! Çöp yığınlarının arasında hareketsiz bulundu...

Olay, Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Şerife D.'nin, kapısına bırakılan yemeklerin iki gündür alınmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.