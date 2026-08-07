Haberler Kütahya Kütahya'da yollar kana bulandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var Kütahya'da yollar kana bulandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İHA









Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Derecikköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.U.B. idaresindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Derecik köyü istikametine seyretmekte olan R.K. yönetimindeki 10 ALD 182 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, 16 ABK 691 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Bozkurt (54) ile 10 ALD 182 plakalı araç sürücüsü R.K. ağır yaralandı. Sürücü A.U.B. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan H.Ç., M.Y. ve B.S.Y. ise hafif yaralandı.