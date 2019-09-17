  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da yangın bir evi kül etti

'da bir evi kül etti

Manisa'da yangın bir evi kül etti

17.09.2019, 13:14

'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evlerinin yanışını izleyen ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye Uğur İnce'ye ait bir evde nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında İnce'nin evin diğer odasında olduğu, yangına müdahale etmek istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.

Öte yandan, evlerinin yanışını izleyen ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da yangın bir evi kül etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN