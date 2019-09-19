Çok sevdiği forması ile defnedildi

Manisalı genç futbolcu Süleyman Uslu, geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, tabutun üzerine 1975 Maltaspor takımının 22 numaralı forması konuldu

Manisa'da içinde bulunduğu otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç futbolcu Süleyman Uslu, formasıyla defnedildi. Korkunç kaza, 15 Eylül gecesi sabaha karşı Yunusemre ilçesi Mimarsinan Bulvarı üzeri Saruhan Oteli kavşağında meydana gelmiş, 45 B 6633 plakalı otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak hurdaya dönerken otomobil içinde bulunan Rasim Polat olay yerinde hayatını kaybetmişti.





DURUMLARI KRİTİK



Süleyman Uslu (23) beraberindeki iki yaralı arkadaşıyla birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan 1975 Maltaspor oyuncusu Süleyman Uslu, tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan ağır yaralı olan diğer futbolcu Mert Kırbaş (23) ve Hilmi Reşit'in (23) yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği, iki gencin de durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Süleyman Uslu için Yunusemre ilçesi Malta Camisi'nde düzenlenen törende baba Necdet Uslu ve anne Leyla Uslu güçlükle ayakta durabildi. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Uslu'nun tabutuna çok sevdiği 1975 Maltaspor'un 22 numaralı forması bırakıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası genç futbolcu gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

SERKAN ÖZCAN