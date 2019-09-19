Hamile kadına saldırıya 16 ay hapis

7 Aralık 2016 tarihinde evinin yakınlarında spor yaparken D.K. isimli şahsın hakaretlerine ve saldırısına maruz kalan ve saldırı döneminde hamile olan Ebru Tireli davasında karar verildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hamile kadına saldırı ve hakaret suçlarından yargılanan şahıs 16 ay ceza aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hamile kadına saldırı ve hakaret suçlarından yargılanan şahıs 16 ay ceza aldı. 7 Aralık 2016 tarihinde evinin yakınlarında spor yaparken D.K. isimli şahsın hakaretlerine ve saldırısına maruz kalan ve saldırı döneminde hamile olan Ebru Tireli davasında karar verildi. Saldırgan şahıs daha önce de işlediği hakaret ve kadına saldırı gibi suçlardan 8 yıl 11 ay ceza aldı. D.K., Ebru Tireli davasından 16 ay, hakaret ve sarkıntılık gibi iki ayrı suçtan 6 yıl 7 ay ceza aldı. Şahıs henüz tutuklanmazken, istinaf sürecinin ardından D.K. hakkında kesin hükmün verileceği öğrenildi.

İLKER UYAR