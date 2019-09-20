Manisa'da bir kişi 4 fidanla başladı, şimdi tonlarca pepino meyvesi üretiyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan İsmail Eroğlu (40), amcasının şeker hastalığına iyi gelmesi için 2 yıl önce 4 fidan ile başladığı pepino meyvesi üretiminde, 4 dönümlük seraya ulaştı. Yılda 40 ton mahsul alan Eroğlu, ürettiği pepinoları aracılarla Makedonya, Ürdün ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde televizyon üretilen fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Eroğlu, 2017 yılında, şeker hastası amcasının sağlığına nelerin iyi gelebileceğini öğrenmek için internetten araştırma yaptı. Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin bu hastalığa iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 2 yıl önce 4 fidan edindi. Eroğlu, evinin bahçesinde, saksında yetiştirdiği bu fidanlardan elde ettiği pepino meyvelerini amcasının oğluna yedirdi.