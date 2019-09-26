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'da bir kişi yıllar önce yediği incir için ağaca para bıraktı

Manisa'da bir kişi yıllar önce yediği incir için ağaca para bıraktı

26.09.2019, 11:44

'da türüne az rastlanır bir olay meydana geldi. Demirci ilçesinde kimliği belirsiz kişi, yıllar önce yediği incir için ağaca 5 lira ve bir not bırakarak sahibinden helallik istedi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yıllar önce sahipsiz sanıp yediği incirin karşılığı olarak ağaca 5 lira bırakıp sahibinden helallik talep etti.

Hacı Hamza Mahallesi Sıtma Pınar mevkisinde bir sitenin kenarında Mustafa Dağhan'a ait tarlada bulunan incir ağacının dalına asılmış plastik bir bardağın içinde, "Abi hakkını helal et. Önceki yıllarda da birkaç incir yemiştim. Ben onları siteme ait biliyordum. Bu nedenle tadına baktım. Helal et." yazılı not ve 5 lira bulundu. Notu ve parayı bulan çocuklar, tarla sahibi Mustafa Dağhan'a haber verdi.



Notu alan Mustafa Dağhan duygulandığını ve şaşırdığını dile getirerek, "Hayatta böyle insanlar kaldıysa helal olsun. Bu ağaç, canı isteyen yesin diye rahmetli kayınpederim tarafından tarlamızın kenarlarına dikilmişti. Bunu bırakan incirlerden yiyen kimse, sonuna kadar helal olsun." dedi.

Mustafa Dağhan ağaca bırakılan 5 lirayı, kendisine notu getiren çocuklara harçlık olarak verdi.

AA

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