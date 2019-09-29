Demiri sanatla buluşturdu

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde çalışan ferforje demir ustası İbrahim Erkaya (45), demiri işleyerek tank, savaş uçağı, motosiklet ve kılıç gibi birçok araç ile eşyanın minyatürünü yaptı.

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde çalışan ferforje demir ustası İbrahim Erkaya (45), demiri işleyerek tank, savaş uçağı, motosiklet ve kılıç gibi birçok araç ile eşyanın minyatürünü yaptı. Yapılan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 50 liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıkan ürünler satıldı. Yapıtlarının beğenilmesinden memnun olan Erkaya'nın demirci dükkanı adeta sanat atölyesine dönüştü. Mesleğe 1985 yılında çırak olarak başladığını belirten Erkaya, "Demirciliğin basit bir iş olmadığını, farklı eserler yapılabileceğini göstermek istedim. Çok sayıda eser ortaya çıktı" diye konuştu.