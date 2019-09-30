Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11’i ilkokul öğrencisi 12 kişi yaralandı. Kazanın, minibüsün freninin boşalması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11'i ilkokul öğrencisi 12 kişi yaralandı.
Manisa Kırkağaç'da öğrenci servisi devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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