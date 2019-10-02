Mucize sergisi!

Manisa'da son 20 yılda yaşanan yangınlarda itfaiye erleri tarafından yanmamış halde bulunan Kuran-ı Kerimler sergilenmeye başlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sergide cam fanus içerisinde muhafaza edilen yanmamış Kuran-ı Kerimleri gören vatandaşlar dikkatle inceledi.

Manisa'da son 20 yılda yaşanan yangınlarda itfaiye erleri tarafından yanmamış halde bulunan Kuran-ı Kerimler sergilenmeye başlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sergide cam fanus içerisinde muhafaza edilen yanmamış Kuran-ı Kerimleri gören vatandaşlar dikkatle inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Eğitim Şube Sorumlusu Serdar Kurt, bir mucizeye tanık olduklarını belirterek, "Tamamen yanmış evlerden çıkardığımız Kuran-ı Kerimleri sergiliyoruz. Sergide 1920'li yıllarda tulumbacıların kullandığı aletler ve at arabaları da sergilendi. Ayrıca yangında zarar görmeyen 22 yıllık arı kovanı da dikkat çekti.