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Mucize sergisi!

Mucize sergisi!
Giriş Tarihi: 2.10.2019

'da son 20 yılda yaşanan yangınlarda itfaiye erleri tarafından yanmamış halde bulunan Kuran-ı Kerimler sergilenmeye başlandı. 'ndaki sergide cam fanus içerisinde muhafaza edilen yanmamış gören vatandaşlar dikkatle inceledi.

Manisa'da son 20 yılda yaşanan yangınlarda itfaiye erleri tarafından yanmamış halde bulunan Kuran-ı Kerimler sergilenmeye başlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sergide cam fanus içerisinde muhafaza edilen yanmamış Kuran-ı Kerimleri gören vatandaşlar dikkatle inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Eğitim Şube Sorumlusu Serdar Kurt, bir mucizeye tanık olduklarını belirterek, "Tamamen yanmış evlerden çıkardığımız Kuran-ı Kerimleri sergiliyoruz. Sergide 1920'li yıllarda tulumbacıların kullandığı aletler ve at arabaları da sergilendi. Ayrıca yangında zarar görmeyen 22 yıllık arı kovanı da dikkat çekti.

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