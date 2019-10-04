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'da iki gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor

Manisa'da iki gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor

04.10.2019, 13:02

'nın Ahmetli ilçesinde iki gündür haber alınamayan çiftçi, , jandarma ve polis ekiplerince aranıyor.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce tarlasına gitmek için traktörüyle evinden ayrılan Vehbi Kayın'dan (59) bir daha haber alamayan yakınları, jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma, polis ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Kayın'ın traktörünü bulan ekipler, arazide iz takip köpekleri ve havadan drone ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, Kayın'ın ilçede geçtiği muhtemel güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini de inceliyor.

AA

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