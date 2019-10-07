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'da caddeye dökülen yağ, zor anlar yaşattı

Manisa'da caddeye dökülen yağ, zor anlar yaşattı

07.10.2019, 15:34

'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerine yük indiren traktörün motorundan yola akan madeni yağ nedeniyle sürücüler ile çevreden geçenler zorluk yaşadı.

Turan Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi 14 numaradaki bir iş yerine odun indiren ve ismi öğrenilemeyen sürücünün traktörünün motor bölümünden yola madeni yağ döküldü.

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