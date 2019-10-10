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Şehit ateşi 'ya düştü

Şehit ateşi Manisa'ya düştü

10.10.2019, 21:12

Suriye'de terör örgütü /'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği sivilleri hedef alan saldırılar sonucu 'da şehit olan maliye memuru 'in 'daki babaevinde yas var.

Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru olarak görev yapan 31 yaşındaki Güneş'in şehadet haberi, Salihli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara tarafından verildi.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirmişti.

AA

Akçakale Kaymakamlığına roketin düşme anı kamerada

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