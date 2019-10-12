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Bu odada kalanların şans yüzüne gülüyor

Bu odada kalanların şans yüzüne gülüyor
Giriş Tarihi: 12.10.2019

’nın ilçesinde 57 yıldır faaliyet gösteren otelin bir odası ilginç özelliğiyle dikkat çekiyor. Geceliği 25 lira olan otelin 4 numaralı odasında kalan 7 kişiye, değişik zamanlarda şans oyunlarından 1 milyona ulaşan ikramiye çıktı

Manisa'nın ilçesinde 1962 yılında yapılan ve kentin ayakta kalan en eski oteli olan Nur , 'milyoner yapan odası' ile ünlendi. Otelin üçüncü kuşak sahibi olan Erhan Uygurer, 30 odalı 60 kişilik otelin genelde düşük bütçeli kişilere hitap ettiğini söyledi. Han şeklindeki otelde geceliği 25 liralık ücretle konaklayan 7 kişi şans oyunlarından ikramiye tutturdu.

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