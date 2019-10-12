Hastalara güvenlik terörü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Anestezi Polikliniği'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastalara terör estirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Anestezi Polikliniği'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastalara terör estirdi. Vatandaşların hastaların içeriye sırayla alınmadığı iddiası üzerine sinirlenen görevli, "Size mi soracağım? İstediğim kişiyi içeriye alırım" diye bağırıp küfür ederek kapı önünde bekleyen hastalara sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Olayın ardından mağdur olan Murat Çetin, Suat Karataş ve İsmet Mandacı, hastane Başhekimi Prof. Dr. Seyhun Kürşat'a gidip şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

SERKAN ÖZCAN