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'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Manisa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı

12.10.2019, 13:23

'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Fatih Sanay Sitesi içerisinde meydana gelen kazada Yaşar Ahmet S. (59) yönetimindeki motosiklet ile Gökhan Ç.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralanırken, Yaşar Ahmet S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Yaşar Ahmet S.'nin Manisa'ya sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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