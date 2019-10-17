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'da otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

Manisa'da otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

17.10.2019, 16:19

'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobili çarptığı Döne Peker (62), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kula Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Uşak yönüne giden Esina Düzgün (34) yönetimindeki 06 BOR 376 plakalı otomobil, kontrolsüz olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen Döne Peker'e çarptı. Yaralanan Peker, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Peker, ilk müdahalesinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Esina Düzgün, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA

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