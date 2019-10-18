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bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Kök hücre bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'nın , işbirliğiyle ve kan bağışı kampanyası düzenledi. Gün boyunca 56 kan bağışı ve 37 kök hücre bağışının toplandığı bildirildi.

Manisa'nın Soma Devlet Hastanesi, Türk Kızılayı Şube Başkanlığı işbirliğiyle kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi. Gün boyunca 56 kan bağışı ve 37 kök hücre bağışının toplandığı bildirildi. Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, vatandaşları Kızılay'a bağışta bulunmaya davet etti.

YILMAZ SARIPINAR

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