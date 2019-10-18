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Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran , hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Yağmurun dinmesi ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kentteki sular çekildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Yağmurun dinmesi ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kentteki sular çekildi.

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