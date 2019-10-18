Manisa'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Yağmurun dinmesi ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kentteki sular çekildi.
Manisa'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Yağmurun dinmesi ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kentteki sular çekildi.
Sağanak yağış hayatı felç etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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