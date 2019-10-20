‘Cani sürücü bizi öldürecekti’

Manisa’da bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yapan araçtakiler ölümden döndü. 1,5 yaşındaki kızı Münevver’in yaşam savaşı verdiğini söyleyen İbrahim Yalçınkaya, “Kazaya sebep olan aracı görenler lütfen ihbar etsin” diye konuştu

Manisa'nın Ahmetli bölgesinde plakası alınamayan bir otomobilin sıkıştırması sonucu takla atan araçta biri ağır 5 kişi yaralandı. Feci kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 1.5 yaşındaki Münevver Yalçınkaya yaşam savaşı verirken, kazadan yaralı kurtulan baba İbrahim Yalçınkaya, kendilerini sıkıştıran aracın bulunmasını istedi.



KAZADAN SONRA ARAÇ ALEV ALDI



Ailesi ile birlikte Opel marka aracı ile seyir halinde olan İbrahim Yalçınkaya'yı, lacivert renkli bir Volkswagen marka otomobilin sıkıştırdığı öğrenildi. Yalçınkaya idaresindeki aracın direksiyon hakimeyeti kayboldu ve yoldan çıkıp direğe vurdu. Devrilen ve alev alan araçta bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürücü Yalçınkaya'nın 1.5 yaşındaki kızı Münevver Yalçınkaya ise ağır şekilde yaralandı. Kazadan kırıklarla kurutulan aracın İbrahim Yalçınkaya, Sart kasabası girişinde bu kazaya sebep olan aracı görenlerin en yakın emniyet birimlerine ya da 0551 218 9724 numaralı telefona ihbarda bulunmasını istiyor.



'O VİCDANSIZI İHBAR EDİN'



Kızının yoğun bakımda olduğunu belirten İbrahim Yalçınkaya, "Bu sürücü vicdansız. Kazayı görüp kaçtı, yardıma bile gelmedi. Bu kişinin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kaza bölgesinden geçen başka araçlar da vardı. Lütfen insaniyet namına haber verin" dedi.

FATİH ŞENDİL