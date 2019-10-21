Manisa'da cinayet şüphelisinin evinde yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan şüphelinin evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çepnidere Mahallesi'nde cinayetin ardından kaçan zanlı Hamza B, jandarmaya teslim oldu.

Hamza B'nin yaşadığı evde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, silahlı kavgada hayatını kaybeden Nurtaç Bilgiç'in yakınları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Jandarma ekiplerinin, yangının çıkış nedeniyle ilgili Nurtaç Bilgiç'in yakınlarının ifadesine başvurduğu öğrenildi.



Dün Çepnidere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Nurtaç Bilgiç (54) ve Münir Taş (60) ile Hamza B. (77) arasında kahvehanede tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza B, tabancayla Bilgiç ve Taş'ı yaralamıştı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, yaşamını yitirmişti.

AA