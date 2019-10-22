Gediz Nehri’nde içler acısı manzara

Manisa'nın can damarı Gediz Nehri yapılan çalışmalara rağmen yıllardır kirlilikten kurtarılamadı. Nehirdeki su kalitesinin 4'üncü sınıf olduğu belirtilirken, nehir kenarına atılan birçok atık da çevrecileri üzdü.

Manisa'nın can damarı Gediz Nehri yapılan çalışmalara rağmen yıllardır kirlilikten kurtarılamadı. Nehirdeki su kalitesinin 4'üncü sınıf olduğu belirtilirken, nehir kenarına atılan birçok atık da çevrecileri üzdü. Nehir kenarında görülen otomobil lastiği, kiremit, moloz, ilaç kutusu gibi birçok atık madde çevre kirliliğine neden oldu. Gediz Nehri'ne bağlanan derelerde de içler acısı manzara görenlerin tepkisini çekti. Atıkların nehre karıştığını kaydeden çevreciler belediyeler tarafından temizlik yapılmasını istiyor.