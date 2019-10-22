Helal olsun Resul babaya

Manisa’da hurdacı Resul Arap, eski demirlerden araç yapıp engelli oğlu Mahsut’u yürüterek yaşama tutunmasını sağladı. Hayırseverler, “Helal olsun bu fedakar babaya” diyerek aileye destek istedi

Manisa'da hurdacılıkla ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Resul Arap, 12 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli oğlu Mahsut'un yürüyebilmesi için topladığı demirlerden araç yaptı. Oğlunu bir an olsun yanından ayırmayan baba Resul Arap, yatağa mahkum Mahsut'u hayata bağladı.



"HER ŞEYİ YAPARIM"

Afganistan'dan 3 ay önce Türkiye'ye gelen Resul Arap ve eşi Salime Arap, 4 çocuğu ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı. Hurdacı Resul Arap, tüm hayatını doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle yatağa mahkum kalan oğluna adadı. Serebral Palsi tanısı koyulan 12 yaşındaki oğlu Mahsut'un daha iyi tedavi olması için Türkiye'ye geldiklerini anlatan baba Resul Arap, inşaatlardan topladığı demirlerden oğluna yürüteç yaptı. 12 yıl sonra yürüteçle ilk adımlarını atan Mahsut ile babasını görenler gözyaşlarını tutamadı. Oğlu ile bir bebek gibi ilgilenen baba Resul Arap, tedavisi için destek istedi. Baba Resul Arap, "Oğlum doğumundan sonra oksijensiz kaldı, beyninde hasar oluştu. Afganistan'da onu tedavi ettirme ve daha iyi şartlarda yaşatma imkanımız yoktu. Biz de ailemizle birlikte Türkiye'ye geldik. Oğlum için her şeyi yaparım. Hurda toplarken gördüğüm demirleri birleştirdim ve tekerlekli bir araç yaptım. Mahsut yıllar sonra bu araçla ilk adımlarını attı, onun kadar ben de heyecanlandım. Oğlum artık yatağa mahkum olmayacak" dedi.



HAYIRSEVERLER AKÜLÜ ARAÇ YARDIMI YAPSIN



Manisalı hayırsever Ünzile Özkan da, Arap ailesinin elektrik ve su borçlarını ödedi ve ve giysi yardımında bulundu. Ünzile Özkan ve Süleyman Gül, babanın fedakarlığı karşısında çok duygulandıklarını söyledi. Özkan, "Eğer baba bu yürüteci yapmasaydı Mahsut yürümeyecekti. Gerçekten bu babaya helal olsun diyoruz. Hayırseverlerimizden akülü araç yardımı bekliyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU