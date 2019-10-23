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Taciz şüphelisine meydan dayağı!

Taciz şüphelisine meydan dayağı!
Giriş Tarihi: 23.10.2019

'da, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna bulunduğu öne sürülen Afgan A.K. (25), çevredekilerce dövülüp, polis gelene kadar işyerinde tutuldu.

Manisa'da, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Afgan A.K. (25), çevredekilerce dövülüp, polis gelene kadar işyerinde tutuldu. Olay öğleyin Şehzadeler'e bağlı 1. Anafartalar mahallesindeki oyun salonunda yaşandı. Müşteri gibi gelen A.K, oyun oynayan çocuklardan birinin yanına yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu. Kameralardan tespit edilen şahsı tekme tokat döven esnaf, daha sonra polise teslim etti.

SERKAN ÖZCAN

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