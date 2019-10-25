Spil Dağı zirvesinde obruğa önlem

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda 70 metre derinliğinde ve 15 metre çapında oluşan dev obruğun oluşum nedeni araştırılmaya başlandı. Obruğun etrafında hem yaban hayvanları hem de doğa yürüyüşü yapanlar için güvenlik şeridi çekildi.

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda 70 metre derinliğinde ve 15 metre çapında oluşan dev obruğun oluşum nedeni araştırılmaya başlandı. Obruğun etrafında hem yaban hayvanları hem de doğa yürüyüşü yapanlar için güvenlik şeridi çekildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 1400 metre yüksekliğinde Çampınar mevkisi yakınlarında keşfettikleri obruğun doğa yürüyüşü yapanlar ve milli parka ziyaret amaçlı gelenlerin güvenliği için uyarı levhaları koyuldu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce obruğun nedenine ilişkin araştırma yapılacağı kaydedildi. NERMİN UÇTU